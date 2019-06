No feriadão de Corpus Christi foi realizada a 104ª edição da Operação Viagem Segura. Entre a zero hora de quarta-feira (19) e a meia-noite de domingo (23), Brigada Militar, Comando Rodoviário da BM e Polícia Rodoviária Federal fiscalizaram 37.382 veículos no Rio Grande do Sul. Como resultado, foram registradas 15.319 infrações. As polícias também recolheram 775 veículos.

