A oposição da Nicarágua advertiu que continuará pedindo a antecipação das eleições de 2021 nas negociações mantidas com o governo Daniel Ortega. Iniciados com uma rejeição a uma reforma da Previdência, os protestos abriram caminho para os pedidos pela saída do presidente, por causa da repressão que deixou pelo menos 325 mortos, milhares de exilados e centenas de detidos.

Deixe seu comentário: