O principal movimento de protesto no Sudão convocou atos de desobediência civil para 14 de julho, em todo o país, um dia após os protestos de domingo (30) para pressionar os militares no poder. Após a aparição de três corpos nesta segunda (1º) no subúrbio de Cartum, a oposição acusou os militares no poder de reprimir com sangue os protestos organizados para exigir a passagem do poder aos civis.