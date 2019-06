O candidato opositor Ekrem Imamoglu, do partido social-democrata CHP, venceu no domingo (23) a repetição da eleição para prefeito de Istambul, a maior cidade da Turquia, com 53,6% dos apoios, de acordo com a apuração de 94,5% dos votos, informou o canal NTV. Em um pronunciamento público, seu oponente, Binali Yildirim, reconheceu a derrota e parabenizou o candidato do CHP.