Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

A agência da ONU orientou hospitais de todo o mundo a respeito do controle da infecção caso o novo vírus se dissemine. Foto: Reprodução

Pode ter havido uma transmissão humana limitada de um novo coronavírus entre famílias da China, e é possível que ocorra um surto mais amplo, alertou a OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta terça-feira (14). Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar infecções que vão da gripe comum à Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Uma chinesa foi posta em quarentena na Tailândia por exibir uma linhagem misteriosa do coronavírus, disseram autoridades tailandesas na segunda-feira, a primeira detecção do vírus fora da China.

No total, 41 casos de pneumonia foram relatados em Wuhan, cidade do centro da China, e exames de laboratórios preliminares citados pela mídia estatal mostraram que eles podem ser resultantes de um novo tipo de coronavírus.

Um dos pacientes morreu. “Com base nas informações que temos, é possível que exista uma transmissão humana limitada, potencialmente entre famílias, mas neste momento está muito claro que não temos uma transmissão humana constante”, disse Maria Van Kerkhove, chefe interina da unidade de doenças emergentes da OMS. Mas a OMS está se preparando para a possibilidade de existir um surto mais abrangente, disse ela em um briefing à imprensa em Genebra.

“Ainda estamos nos primeiros dias, não temos um quadro clínico claro.” Alguns tipos do vírus causam doenças menos sérias, e outros são muito mais graves, como o da Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio). A agência da ONU (Organização das Nações Unidas) orientou hospitais de todo o mundo a respeito do controle da infecção caso o novo vírus se dissemine. Não existe tratamento específico para ele, mas antivirais estão sendo estudados e poderiam se “redirecionados”, disse Van Kerkhove.

