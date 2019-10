Os 39 mortos encontrados em um caminhão no Reino Unido são chineses

Autoridades da China e do Reino Unido confirmaram nesta quinta-feira (24) que as 39 pessoas encontradas mortas em um caminhão em Essex são chinesas. Entre as vítimas, que estavam em um compartimento refrigerado, há 31 homens e oito mulheres.

O compartimento, puxado pelo caminhão, tinha placa da Bulgária, mas não circulava no país desde 2017, segundo o governo local. Antes de chegar ao Reino Unido, havia passado pela Bélgica, onde chegou na tarde de terça (22), de acordo com autoridades belgas.

O contêiner levado pelo caminhão foi transportado de Zeebrugee, na Bélgica, até Purfleet, no Leste da Inglaterra, e depois deixado no parque industrial em Essex por volta da 0h30min de quarta-feira (23). Os corpos foram encontrados cerca de uma hora depois disso.

O motorista, identificado como Mo Robinson, 25, foi preso. Ele é da Irlanda do Norte. Nos últimos anos, muitos imigrantes tentaram entrar no Reino Unido escondidos em caminhões ou em embarcações que atravessam o Canal da Mancha.