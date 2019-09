Os encantos e os sabores de Roma viram tema de workshop gratuito em Porto Alegre

Uma viagem gastronômica e turística, de uma hora e meia, pela “cidade eterna”. Essa é a proposta do workshop A Língua Italiana – Roma e sua Gastronomia, que visitará – e revisitará – os tesouros culinários de um dos povos mais antigos do mundo.

A diretora da escola de idiomas DILIT Roma, Tiziana Di Dedda, vai comandar o encontro na CI Zona Sul (Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção), dia 28 de setembro, das 11h às 12h30min. Com entrada franca, o evento terá deliciosas surpresas aos participantes. É aconselhável confirmar presença pelo telefone (51-3062-0626).

“Será uma viagem gastronômica entre o antigo e o moderno que levará a descoberta da riqueza e da simplicidade da cozinha romana”, afirma Tiziana. A comida típica de Roma geralmente é muito simples, mas saborosa e com ingredientes genuínos (quando não exóticos) marcados pela sazonalidade. Os participantes poderão experimentar alguns sabores típicos de Roma.

Hoje, a Dilit é uma das principais instituições de ensino italiano que proporciona combinar o idioma com atividades complementares. Entre as opções, o curso de gastronomia, onde os alunos aprendem os segredos da boa e clássica comida de família. No encontro, também serão abordados tópicos do turismo, da arte, da arquitetura, da cultura de Roma e cursos de Italiano.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

SERVIÇO:

O que: Workshop A Língua Italiana – Roma e sua Gastronomia

Quando: 28 de setembro de 2019

Onde: Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção

Informações: (51) 3062-0626

