Conheça os maiores avanços recentes da ciência

A ciência tem tido avanços inacreditáveis ao longo das últimas décadas. No mundo digital, da medicina e em várias outras áreas da vida humana, têm sido feitas descobertas diversas e que prometem melhorar a vida e as experiências dos seres humanos ao redor do globo.

Aqui, alguns dos maiores avanços da ciência na modernidade, sabendo que, a todo o momento, surgem novas e mais inacreditáveis tecnologias, fruto da árdua investigação mundial neste setor.

1. A inteligência artificial

A inteligência artificial continua a ser estudada. Os cientistas querem criar, com o tempo, estruturas tecnológicas que simulem as do pensamento humano, criando máquinas capazes de replicar as reações e decisões das pessoas.

Um longo caminho já foi feito neste sentido e pode ser visto através de inúmeras ferramentas, incluindo nos nossos aparelhos de GPS, que calculam o tempo da rota com base no trânsito ou mesmo das pesquisas do Google que, baseando-se em algoritmos, adivinha o que queremos dizer antes mesmo que acabemos de escrever.

A proliferação da inteligência artificial e dos seus estudos está a tornar-se global e a Google está, até, a chegar aos países de terceiro mundo com esta tecnologia, tendo criado um centro de Inteligência Artificial em África.

2. A realidade aumentada

Se o 4D já tinha espantado o mundo com a capacidade imersiva da experiência num recurso a simuladores, a realidade aumentada parece ainda mais surreal.

Este tipo de realidade prende-se com a possibilidade de visualizar o mundo real através de informações virtuais, com recurso a câmaras ou sensores de movimento.

Os utilizadores deste tipo de equipamento têm a possibilidade de ver o mundo real com imagens digitais, projetadas via computador.

3. O combate a doenças

Também na medicina o desenvolvimento tecnológico tem dado cartas. Recentemente descobriu-se uma forma de terapia genética que poderá criar imunidade para o cancro.

Este sistema usa as células corporais humanas, fazendo a sua cópia com a adição de uma hormona que regula o avanço cancerígeno.

Além disso, recentemente, resultados positivos no combate ao HIV indicam que a cura para esta doença poderá também estar bastante próxima graças aos avanços científicos.

4. Criação de baterias sustentáveis

Um dos grandes problemas da tecnologia moderna parece ter sido solucionado recentemente. Este problema prendia-se com o uso do diesel e do chumbo-ácido na criação das baterias que permitem o funcionamento dos dispositivos tecnológicos que todos os dias utilizamos. Estas baterias de lítio eram nocivas, quer para o ser humano como para o próprio meio ambiente.

A criação de novas baterias recarregáveis, mais ecológicas, para substituir as baterias de lítio não tem apenas como vantagem a sua sustentabilidade, destacando-se também pelo preço, mais em conta, e pela capacidade, superior às antigas baterias.

