OSPA promove espetáculo em homenagem ao dia dos pais neste sábado

A Orquestra Sinfônica de porto Alegre (OSPA) apresenta, neste sábado (10), um repertório com obras de lberto Nepumoceno, Beethoven e Dvořák no concerto em homenagem ao Dia dos Pais. Os solos são interpretados pelo pianista Angelin Loro.

Sob a batuta de Linus Lerner, regente da Southern Arizona Symphony Orchestra (SOSA), da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte (OSRN) e do Festival Internacional de Música “Gramado in Concert”, os músicos interpretam um repertório com obras de Alberto Nepumoceno, Beethoven e Dvořák. A apresentação terá uma promoção especial: quem estiver acompanhado do pai, garante 50% de desconto na compra dos dois ingressos (demais descontos não cumulativos).

Esta é a 12° vez que o pianista interpreta solos de ‘‘Concerto para Piano nº 5, Op. 73’’, de Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Peça consagrada de um dos maiores compositores da história, alia grandiosidade, virtuosismo e intimidade em três movimentos. O piano assume um papel protagonista, sem deixar de dialogar com os demais instrumentos da orquestra, refletindo a universalização do contraste entre heroísmo e sutileza.

A orquestra ainda imerge na trajetória do checo Antonín Dvořák (1841-1904). Inspirada nas fontes da tradição popular boêmia, ‘‘Sinfonia nº 8’’ representa a evasão do mundo urbano, consumada com a valorização da natureza. A obra se insere na esteira do nacionalismo dominante da segunda metade do século XIX e é modelada com pequenas variações.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelo número (51)32227387 ou no site da OSPA.

Deixe seu comentário: