Ospa recebe Série Pablo Komlós que destaca compositores brasileiros

Neste sábado (6), às 17h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebe o maestro Neil Thomson na capital gaúcha para o terceiro concerto da Série Pablo Komlós. O programa é dedicado à música brasileira com obras de Ronaldo Miranda, Claudio Santoro e José Siqueira. A pianista Catarina Domenici, vencedora do Prêmio Açorianos 2018 como melhor instrumentista, é a solista convidada. Os ingressos estão à venda por valores entre R$ 30 e R$ 80 através do site da Uhuu ou no local, no dia do evento, das 14h às 17h.

A apresentação inicia com a obra ”O carnaval de Recife – Suíte de Bailado” do paraibano José Siqueira. Inspirada nos folguedos e tradições folclóricas de Pernambuco, a peça explora a musicalidade tupiniquim e reflete o caráter nacionalista do catálogo do compositor. Na sequência, a pianista brasileira Catarina Domenici sobe ao palco para interpretar os solos do “Concertino para Piano e Orquestra de Cordas” de Ronaldo Miranda. Composto em meados da década de 1980, apresenta sonoridades leves e instrumentação complexa.

Na segunda parte da tarde, a orquestra executa a “Sinfonia nº 5” de Claudio Santoro. Escrita em 1955, a obra remete a ritmos amazônicos e reflete a pluralidade técnica do compositor. O estilo sinfônico das músicas de Santoro é muito apreciado pelo maestro Neil Thomson, que faz questão de incluir suas obras no repertório. De origem britânica, o regente mudou-se para o Brasil após receber o convite para se tornar diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Goiás.

Serviço

Quando? Sábado (6), às 17h

Onde? Casa da Ospa (Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) – Av. Borges de Medeiros, 1501 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$ 80 (camarote), R$ 40 (plateia) e R$ 30 (mezaninos e balcões) mais taxa de conveniência; desconto de 50% para estudantes, seniores, titulares da Identidade Jovem e sócios do Clube do Assinante ZH e 20% de desconto para titulares do cartão Zaffari Bourbon, da Panvel e para clientes do Banrisul

Venda online: site da Uhuu (anexar link http://bit.ly/ospa-pablokomlos3)

Venda física: sábado (6) das 14h às 17h, na Casa da Ospa; sujeita à disponibilidade de ingressos

