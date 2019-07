Outback Steakhouse é o lugar perfeito para comemorar o Dia Internacional da Cerveja

Nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, será comemorado o Dia Internacional da Cerveja e para os fãs desta bebida, o Outback Steakhouse é uma boa pedida para juntar os amigos e degustar o amplo cardápio que a rede oferece. A sugestão da casa é a exclusiva cerveja Outback Colorado (R$ 22,00), do tipo Rye Light American Wheat Beer, inspirada no famoso pão australiano com textura cremosa e muito sabor. O item que traz lúpulos australianos, centeio e açúcar mascavo só pode ser encontrado nos restaurantes da marca.

E para acompanhar nada melhor que aliar a homenageada do dia com um aperitivo de sucesso. A sugestão é o Kookaburra Wings® (R$ 50,90) – sobreasas de frango empanadas com uma mistura de temperos especiais e acompanhadas do molho Blue Cheese e aipo. Outra sugestão de dar água na boca é a Aussie Cheese Fries® (R$50,90) – batatas fritas crocantes cobertas com um irresistível mix de queijos e bacon e o delicioso molho Ranch.

