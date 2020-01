Magazine Ozzy Osbourne revela que está com mal de Parkinson

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Ozzy com a filha Kelly. Foto: Reprodução/Instagram Ozzy com a filha Kelly. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ídolo do rock mundial, Ozzy Osbourne anunciou na terça-feira (21) que foi diagnosticado com Parkinson em fevereiro do ano passado. A revelação foi feita pelo vocalista do Black Sabbath durante uma entrevista ao programa Good Morning America, junto com sua esposa Sharon. “Tem sido muito desafiador para todos nós”, disse.

“Eu não sou bom em guardar segredos. Eu não posso andar por aí escondendo isso porque seria como fugir de dar explicações”, acrescentou o cantor. Segundo Sharon, a doença foi descoberta depois que Osbourne precisou ser hospitalizado três vezes. Na ocasião, ele foi submetido a exames para passar por uma cirurgia.

“Existem vários tipos diferentes de Parkinson. Não é uma sentença de morte, como imaginam, mas isso afeta certos nervos do seu corpo. É como se você tivesse um dia bom, outro dia bom e então um dia realmente ruim”, afirmou ela, que chorou ao comentar a situação com a jornalista Robin Roberts. A doença é um distúrbio neurodegenerativo progressivo que provoca tremores e movimentos lentos.

“Tem sido um desafio terrível para todos nós. Eu fiz meu último show na noite de ano novo, então eu tive uma queda horrível. Eu tive que fazer uma cirurgia no pescoço, que destruiu todos os meus nervos”, contou Osbourne. “Eu estou com um braço dormente desde a cirurgia e minhas pernas ficam frias a cada dia. Você não sabe se isso é do Parkinson ou não, mas esse é o problema. Eles cortaram meus nervos quando fizeram a cirurgia”, concluiu.

Durante a entrevista, o lendário músico ainda disse que está trabalhando para voltar aos palcos.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário