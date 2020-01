Celebridades Pabllo Vittar não quis se defender sobre restrição de idade em vídeo, diz Conar

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Cantora diz que clipe de sua música sofreu "censura seletiva" Foto: Instagram/pabllovittar Cantora diz que clipe de sua música sofreu "censura seletiva" (Foto: Instagram/pabllovittar) Foto: Instagram/pabllovittar

Após Pabllo Vittar, 25, ter feito, na última terça-feira (21), uma série de vídeos alegando que seu clipe “Parabéns” recebeu uma “censura seletiva”, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) se pronunciou em nota oficial dizendo que “Pabllo Vittar optou por não se defender” do caso, julgado no início de dezembro.

O vídeo da música da cantora foi bloqueado para menores de 18 anos no YouTube por conter uma cena de poucos segundos em que Pabllo despeja o líquido de uma garrafa de vodca em um copo. Segundo o Conar, o processo foi aberto em outubro de 2019 pelo clipe apresentar a marca da bebida de teor alcoólico em um videoclipe acessível para menores de idade.

“O caso foi julgado em 5 de dezembro pelo Conselho de Ética. Por unanimidade, deliberou-se pela alteração, para que o videoclipe, por conta da publicidade de bebida alcoólica de alto teor, seja acessível apenas a maiores de idade e que a frase de advertência se torne legível. Vinte e dois conselheiros participaram da reunião, na qual a Campari do Brasil apresentou defesa. Pabllo Vittar optou por não se defender, ainda que regularmente comunicado pelo Conar”, diz a nota oficial, publicada no site do conselho.

Quando recebeu a restrição do clipe, Pabllo Vittar foi às redes sociais reclamar o ocorrido. “Recebemos uma restrição de idade no clipe de ‘Parabéns’, porque estou lá segurando um copo de vodca. Sendo que já havia uma mensagem lá dizendo ‘Beba com moderação’. E mesmo assim, eles quiserem restringir para maior de idade o meu clipe”.

“A gente sabe também que têm vários outros videoclipes com conteúdos muito mais explícito, e não são restritos, não são banidos, nem sequer são lembrados. Mas atacam a drag queen. Diga não à censura seletiva”, acrescentou. Procurada, a assessoria da cantora afirmou que não irá comentar o caso.

