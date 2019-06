Pabllo Vittar está com a carreira internacional agitada né?! Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cantora drag vai se apresentar em Nova York nesta terça-feira (18), em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento “Missão do Reino Unido” é uma homenagem ao aniversário da Rainha Elizabeth II, que completou 93 anos no mês de abril. Além disso, Pabllo vem se apresentando nas Paradas do Orgulho LGBT nos Estados Unidos.

Deixe seu comentário: