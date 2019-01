Paciente alega que teve joelho errado operado

Uma paciente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora alega que teve o joelho errado operado pela equipe da unidade. Segundo a manicure Maria Aparecida Vale, a cirurgia, feita na terça (15), deveria ter sido no joelho esquerdo, mas o direito é que foi operado. Ela contou que, percebendo o erro, a equipe médica fez depois uma intervenção no esquerdo.