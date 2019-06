Um tubarão atacou uma jovem em uma praia da Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos. Ela teve uma perna amputada devido aos ferimentos, informou sua família. Seu pai, um paramédico, entrou na água e lutou com o peixe até forçá-lo a soltar a filha, segundo a imprensa local. Ele disse que bateu cinco vezes na cabeça do animal até ele largá-la.

