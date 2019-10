Os sócios europeus do Reino Unido na União Europeia aprovaram uma extensão do prazo para o Brexit e assim evitar um divórcio sem acordo em 31 de outubro, mas não chegaram a um acordo sobre a duração do adiamento solicitado pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Os embaixadores na União Europeia dos demais 27 países apresentaram a posição durante uma reunião em Bruxelas.