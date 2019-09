Faltando apenas dois dias para o encerramento da programação da Semana Farroupilha, o Parque Harmonia lotou neste feriado de 20 de setembro. Confiras as fotos desta sexta-feira (20) e dos shows que rolaram no palco central do espaço.

Veja a ordem de apresentação:

1) Crianças EmCanto/ Dudu Gaiteiro/Murielzinho e Lyann

2) Iedo Silva e Grupo Ala Pucha

3) Elmer Fagundes e Grupo

