A EPTC, por meio da Coordenação de Educação para Mobilidade, realizará no dia 26 de junho, às 10h, no auditório da EPTC, uma palestra com o tema “O Desafio de Vencer o Medo de Dirigir”, ministrada pela psicóloga Patrícia Lemos. As inscrições são gratuitas. A atividade faz parte do projeto EPTC Educa e tem com objetivo informar a população sobre os serviços que a EPTC presta à sociedade.

