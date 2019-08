Paleteada terá a final decidida no detalhe durante a Expointer

Uma das provas mais concorridas da raça Crioula terá sua final de ciclo durante a Expointer 2019. Nos dias 29 e 30 de agosto, 70 duplas disputarão o lugar mais alto do pódio na pista do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) reuniu mais de 3 mil conjuntos nas classificatórias e semifinais, entre as forças A e B.

De acordo com o coordenador da Subcomissão de Paleteada da ABCCC, Leonardo Teixeira, esta edição será definida no detalhe. “A cada ano vemos que a qualidade dos participantes aumenta, bem como o preparo dos ginetes. Por isso, a diferença de pontuação tende a ser mínima, os jurados terão que estar muito afinados para que o resultado seja justo”, ressalta.

Teixeira ainda ressalta a renovação dos competidores. Somente este ano, foram realizadas 18 provas a mais que em 2018, culminando em 270 paleteadores nas três semifinais: Uruguaiana (RS), Santa Vitória do Palmar (RS) e Lavras do Sul (RS). “A Paleteada é acessível e tem menor custo para competir, o crescimento vem dessa facilidade e também do ambiente, que costuma ser leve e incentiva novos paleteadores”, pontua.

Estão classificadas para a final 60 duplas do Rio Grande do Sul, cinco de outros estados brasileiros, duas do Uruguai, campeã e vice da Força B e a campeã da final de 2018, que defenderá o título. No total, serão distribuídos R$ 30 mil em premiações. Os jurados serão divulgados em breve pela ABCCC.

Programação

29 de agosto de 2019 (Quinta-feira)

7h – Identificação e entrega de coletes – Final Nacional de Paleteada

8h – Início Final Nacional de Paleteadas (3 corridas)

14h – Continuação Final Nacional de Paleteadas (3 corridas)

30 de agosto de 2019 (Sexta-feira)

8h – Fase Final – Final Nacional de Paleteadas

