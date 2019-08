Palmeiras muda postura e protege Felipe Melo após expulsão

Felipe Melo foi expulso pela quarta vez com a camisa do Palmeiras na terça-feira (20), na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Mas ao contrário das ocasiões mais recentes em que o volante levou cartão vermelho, quando ele foi repreendido internamente e até em declarações públicas, desta vez o clube entendeu que não há motivos para cobrá-lo por indisciplina. As informações são do portal de notícias UOL.

O entendimento do técnico Luiz Felipe Scolari sobre o lance foi de que houve exagero do árbitro argentino Patricio Loustau na falta que gerou o segundo amarelo a Felipe Melo. Na jogada, o volante chegou atrasado em Luciano e por isso foi advertido com o segundo cartão, deixando o Palmeiras com um a menos aos 32 minutos do segundo tempo.

Imediatamente após receber o cartão vermelho, Felipe ficou deitado no chão por alguns momentos e depois começou a chorar bastante. Ele foi consolado pelos companheiros antes de deixar o gramado. Depois, explicou que foi às lágrimas porque considerou a expulsão injusta e porque considera a Libertadores uma “obsessão”, como diz a música da torcida.

A postura de Felipão de absolver Felipe Melo de culpa no lance contrasta com as duas últimas vezes em que o volante foi expulso. A mais recente foi há apenas 10 dias, no empate por 2 a 2 com o Bahia, pelo Brasileirão. O camisa 30 chegou forte em uma dividida com Lucca e recebeu o vermelho direto. Scolari disse que a ação do árbitro foi justa e que a atitude de Melo “não pode acontecer”. Também prometeu uma conversa reservada com o jogador.

