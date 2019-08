Panvel é a drogaria mais admirada do Brasil pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, a Panvel conquistou o Prêmio Excelência em Imagem, do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (IBEVAR), como a empresa mais admirada pelos consumidores na categoria drogarias e farmácias. O ranking é resultado de uma pesquisa promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo que considera as manifestações de clientes nas redes sociais dos principais grupos varejistas brasileiros de acordo com faturamento, eficiência das estruturas operacionais e imagem. Além de ficar em primeiro lugar entre as dez farmácias mais admiradas, a Panvel melhorou sua pontuação em relação ao ano passado, obtendo nota 8.4, enquanto a segunda colocada alcançou apenas 5.5.

A entrega do prêmio ocorreu na noite desta última terça-feira (20/8), no Espaço Sociocultural do Teatro CIEE em São Paulo. A gerente Executiva de Marketing do Grupo Dimed, Maria Eduarda Bastos, representou a empresa no recebimento da distinção. Durante a cerimônia, reconheceu o esforço contínuo de todos os colaboradores da empresa comprometidos com a excelência em proporcionar saúde e bem-estar às pessoas. Em mais de 46 anos de história, a Panvel é reconhecida pelo seu atendimento de referência e investe cada vez mais em inovação para oferecer aos clientes experiência de qualidade.

Deixe seu comentário: