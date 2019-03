Panvel inaugura quinta loja em Canoas no próximo dia 3

Buscando oferecer melhor atendimento e bem-estar aos seus clientes, a rede de farmácias Panvel inaugura seu nova loja em Canoas. Localizada na Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira 907, o espaço será aberto no sábado (30/3). A estrutura dispõe de estacionamento próprio e irá funcionar de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 21h, sábados, das 8h às 21h, domingos e feriados, das 10h às 20h.

Com um ambiente amplo, moderno e agradável, a loja apresenta grande variedade de produtos e medicamentos. Um dos principais destaques de seu mix é a linha de maquiagem, que traz itens das marcas Maybelline, Revlon, Vult, além das linhas de cuidados com a pele La Roche-Posay, Vichy e Roc. Os clientes também terão à sua disposição a marca própria Panvel, que possui portfólio com mais de 700 produtos, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. Pioneira na criação de marca própria dentro do ramo farmacêutico, a empresa desenvolve produtos que visam transformar o dia a dia num momento de prazer, cuidado, beleza e bem-estar.

Esta será a quinta loja da rede em Canoas. Todas estão conectadas ao Click & Retire, que possibilita a retirada de produtos comprados pelo www.panvel.com ou Aplicativo Panvel. Os clientes da cidade ainda têm à disposição o Panvel Pay, funcionalidade da plataforma Panvel Omnipharma que permite pagamentos apenas com o celular através do cartão cadastrado no aplicativo Panvel. Com estas e outras ferramentas, a rede integra seus diferentes canais nos ambientes físico e digital a fim de estreitar o proximidade com o consumidor. Assim, busca facilitar o dia a dia do cliente, tornando a jornada de compra mais fluída, ágil e agradável.

