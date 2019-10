Panvel reinaugura loja do Calçadão em Canoas

Para oferecer melhor atendimento e bem-estar aos seus clientes, a Panvel reinaugura nesta -feira (25) sua loja no Calçadão de Canoas. No local, os clientes encontram um ambiente amplo, moderno e agradável para atender as mais diferentes demandas de saúde, beleza e bem-estar. O atendimento da unidade será de a , das 7h30 às 22 e aos sábados das 8 às 21h.

Além da grande variedade em medicamentos, os clientes ão acesso a produtos de diversas marcas consagradas nacionais e internacionais, como La Roche Posay, Vichy, Roc, Maybelline, Vult e Roc. Outra atração será a marca própria Panvel, formada por mais de 700 produtos, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos.

Ao todo, a rede conta com sete lojas em Canoas. Todas estão conectadas ao Click & Retire, que possibilita a retirada de produtos comprados pelo www.panvel.com ou App Panvel. Os clientes da cidade ainda têm à disposição o Panvel Pay, funcionalidade da plataforma Panvel Omnipharma que permite pagamentos apenas com o celular através do cartão cadastrado no aplicativo Panvel. Com estas e outras ferramentas, a rede integra seus diferentes canais nos ambientes físico e digital a fim de estreitar o proximidade com o consumidor.