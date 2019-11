Paolla Oliveira se afirma solteira e nega romance com empresário

Paolla Oliveira está solteira! A atriz de “A Dona do Pedaço” estaria conhecendo melhor o coach Douglas Maluf, de acordo com nota da colunista Fábia Oliveira. Os dois foram vistos juntos em algumas ocasiões no último mês e geraram ainda mais curiosidade nesta semana, quando a nova loira da televisão publicou uma foto ao lado do empresário. A partir disso, surgiu a possibilidade de um novo relacionamento entre eles. O Purepeople questionou a assessoria da intérprete de Vivi Guedes sobre o possível namoro e a relação foi negada pela mesma. “Ela está solteira”, garantiu a assessoria em nome da fashionista. Eles se conheceram no ano passado quando ela contratou os serviços de coach do empresário.

Paolla elogia Douglas no Instagram

Os dois trocaram algumas mensagens nas redes sociais. Na ocasião, a atriz, que pediu sororidade após rumores na web, elogiou Douglas Maluf no dia de seu aniversário. “Você merece todas as mensagens de carinho e admiração, e não só para este dia. Parabéns e sorte nossa de compartilhar dos seus propósitos de vida e da transformação que vem, com eles”, celebrou e ainda continuou: “Parabéns, Douglas Maluf. Comemore muito a sua felicidade, saúde e conquistas. Pode ser sorte, pode ser azar… que seja sorte”. Em resposta, o empresário brincou com a amiga. “Depende do que vem depois. Obrigado, Paolla”, agradeceu.

Atriz usa esporte para se manter saudável

Paolla exalta a importância do empoderamento feminino e, em primeiro lugar, foca nos cuidados com ela mesma. Dona de uma beleza única, a artista descartou o culto a beleza e contou fazer exercícios para ser feliz. “Me adaptei ao esporte, não só com metas a curto prazo, mas trazendo para a vida. Eu malho para me sentir bem. Consegui juntar as duas coisas: estar esteticamente bem e ficar feliz ao treinar. Faz bem para o meu corpo e mente. Quando não me exercito, parece que falta algo”, celebrou.

Artista celebra sucesso de personagem

A atriz está no ar na novela das 9 e sua personagem, Vivi Guedes, ganhou o coração do público. Ditando moda e novas tendências, a it girl marcou a carreira da famosa. “Acho que a Vivi desmistificou a moda. Ela trouxe essas possibilidades a mais, de a gente não pensar se tá certo ou errado. Um comentário que eu tenho escutado bastante é: ‘Nossa, mas isso pode? Você sairia assim?’. Eu até acho divertido quando as pessoas acham que está estranho”, explicou.