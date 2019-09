O Papa Francisco visitará a Tailândia e o Japão no fim de novembro, anunciou nesta sexta-feira (13) a Santa Sé em um comunicado. A viagem ao Japão será a primeira de um papa desde a visita de João Paulo II a Tóquio em 1981. De 20 a 23 de novembro o pontífice estará na Tailândia e de 23 a 26 no Japão, onde visitará as cidades de Hiroshima e Nagasaki, informou o Vaticano.

