Para alegria dos fãs, banda Fresno lançou seu oitavo álbum nesta sexta-feira

E nesta sexta-feira, a Banda Fresno lançou o seu novo álbum para a alegria dos fãs. Depois do seu último lançamento há três anos, veio o oitavo álbum do grupo com o nome “Sua alegria foi cancelada”. Os músicos começaram a divulgar o novo disco recentemente nas redes sociais, no grupo, com uma imagem de uma árvore em chamas. Já no twitter, eles usaram um “meme” com a data do lançamento e figura do apresentador Fausto Silva com a frase “Tá pegando fogo, bicho!’.

No Facebook, a notícia está se espalhando por conta de alguns fãs batizados como #F8 que estão usando um filtro para imagem de perfil e também um print de uma agenda com a data de hoje. E para o Instagram, a banda deletou tudo o que havia postado anteriormente. Ao acessar o feed da Banda Fresno, você vai perceber que todas as publicações formam uma arte, basta um click em cada uma delas e aparece trechos de letras, que provavelmente seja parte do mais novo álbum.

“O medo se apresenta de tal maneira, e logo toma conta da casa inteira. Me deixa inseguro, sem ver futuro. Um surto ansioso, tão prematuro”, um dos trechos postados. O outro é a frase “Você não será a primeira a tentar me mudar e falhar”, que o vocalista Lucas Silveira divulgou em sua rede social. O álbum contém 10 faixas e foi lançado com lyric vídeos.

