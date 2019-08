Representantes do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do líder da oposição, Juan Guaidó afirmaram na terça-feira (6), que as sanções americanas ao país podem ameaçar as negociações diplomáticas em Barbados, mediadas pela Noruega, para tentar pôr fim ao impasse político. As reuniões têm sido lentas e envoltas em mistério, com nenhum dos dois divulgando detalhes.

