Para minerar a Lua e asteroides, a Nasa analisa duas missões conceituais

A Nasa (agência espacial norte-americana) divulgou dois projetos conceituais que, se levados adiante, poderão examinar rapidamente crateras lunares para a exploração de futuros astronautas, bem como identificar recursos de mineração em asteroides. Ambos os projetos fazem parte do programa NIAC (Innovative Advanced Concepts) da Nasa, que justamente busca ideias teóricas de exploração espacial, ainda que suas tecnologias possam levar vários anos para se concretizarem.

Cada projeto receberá US$ 2 milhões para que seu desenvolvimento seja delineado. “Selecionamos duas propostas porque acreditamos que ambas as tecnologias poderiam impactar positivamente a indústria. Estamos entusiasmados com o fato de que esses conceitos de tecnologia poderiam ajudar a humanidade a explorar o espaço de novas maneiras”, declarou Jason Derleth, executivo do NIAC.

O primeiro conceito é o Skylight, capaz de ajudar os futuros astronautas que estarão sempre presentes na Lua após o retorno da humanidade para lá em 2024. Usando imagens de alta resolução, tiradas de pertinho, a sonda da Skylight criará modelos 3D de crateras lunares, mostrando se é seguro, ou não, para que humanos ou rovers desçam ali para explorar seus recursos naturais. Ainda, o sistema a bordo da nave poderá identificar gelo nas sombras das crateras.

Já o outro projeto se chama Mini Bee, com o potencial de desenvolver uma maneira de extrair recursos de asteroides repletos de água e minerais valiosos. O projeto visa a utilização de um método chamado mineração óptica, que concentra a luz solar na superfície do objeto, desgastando-a e, então, liberando resíduos para a coleta.

O programa NIAC espera financiar a próxima fase desses estudos nos próximos anos, com cada equipe tendo dois anos para detalhar suas pesquisas o suficiente para que a ideia seja apresentada à indústria e ao governo dos Estados Unidos.

Cratera

Uma novíssima cratera de Marte acaba de ser fotografada pela sonda MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) da Nasa. A cratera fresca de mais ou menos 16 metros de largura foi resultado de uma colisão ocorrida entre setembro de 2016 e fevereiro de 2019.

A imagem da nova cratera foi, na verdade, tirada em abril, e divulgada agora em junho. Ali vemos um grande “hematoma” escuro e azulado em meio a uma área plana com a típica cobertura avermelhada de Marte. De acordo com Veronica Bray, cientista da equipe do MRO na Universidade do Arizona, a rocha espacial responsável pela abertura da cratera deve ter tido cerca de 1,5 metro de largura — pequena o suficiente para ser destruída por uma atmosfera mais espessa, como a da Terra. Contudo, a atmosfera marciana é mínima, o que permite que objetos de pequenas dimensões acabem se chocando contra a superfície.

Além da imagem colorida divulgada pela equipe da Nasa, o pesquisador Peter Grindrod também analisou imagens da MRO e publicou, em seu Twitter, uma animação comparando o antes e o depois da região do impacto, onde hoje há a nova cratera.

