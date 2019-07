Para o presidente da OAB, Bolsonaro age com crueldade e deboche

O presidente da OAB (Ordem do Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, afirmou nesta segunda-feira (29) que o presidente da República, Jair Bolsonaro, “deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado” e demonstra “traços de caráter graves em um governante: a crueldade e a falta de empatia”.

Em entrevista à imprensa, Bolsonaro afirmou que contaria a Santa Cruz como o pai do jurista desapareceu na ditadura militar, caso ele quisesse. O presidente disse que Santa Cruz “não vai querer saber a verdade” sobre o pai, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, que desapareceu em 1974.

Em resposta a Bolsonaro, Santa Cruz divulgou uma carta em que diz que, “lamentavelmente, temos um presidente que trata a perda de um pai como se fosse assunto corriqueiro – e debocha do assassinato de um jovem aos 26 anos”.

O pai do presidente da OAB militou no movimento estudantil, participou da Juventude Universitária Católica e depois integrou a Ação Popular, organização de esquerda contrária ao regime militar.

Fernando desapareceu em um encontro que teria no Rio de Janeiro, em 1974, com um colega militante, Eduardo Collier Filho, da mesma organização. Segundo o livro “Direito à Memória e à Verdade”, produzido pelo governo federal, Fernando e o colega foram presos juntos em Copacabana por agentes do DOI-CODI-RJ em 23 de fevereiro daquele ano.