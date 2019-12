Armando Burd Para sair de uma situação calamitosa

9 de dezembro de 2019

O Mercado Comum do Sul, surgido em 1991, poderia gerar mais empregos e renda. Até agora, perdeu-se em divergências menores. (Foto: Divulgação)

De esgoto a céu aberto, 48 por cento da população no país conhecem bem, porque não têm o serviço. Sobre promessas também. O tema é permanente em campanhas eleitorais. Conhecido o resultado das urnas, surge a antiga desculpa: não há dinheiro.

A Câmara dos Deputados analisa hoje a alteração do marco legal sobre o saneamento básico. A oposição tenta obstruir, sem apresentar alternativas. O projeto abre a possibilidade de parcerias entre empresas estatais e privadas nas licitações.

Atualmente, 90 por cento do serviço no país são explorados por estatais e 10 por cento por particulares. Um novo caminho deve ser tentado.

Tática da prevenção

No Palácio Piratini, há convicção de que a Procuradoria Geral do Estado precisa com urgência de uma assessoria política efetiva para evitar problemas ao governo, sobretudo com deputados estaduais.

Descendo a ladeira

Pelo menos 2 mil e 500 dos 5 mil e 507 municípios brasileiros não pagarão em dia o 13º salário de seus funcionários e começarão o ano seguinte com muitas dívidas atrasadas.

O levantamento da Confederação Nacional dos Municípios foi divulgado a 9 de dezembro de 1996. A situação se repete agora.

A pergunta que cabe: depois de 23 anos, o que administradores públicos fizeram para diminuir a crise?

Não insistem mais

Passaram-se mais 12 meses sem que deputados estaduais tenham tomado a iniciativa de criar Comissões Parlamentares de Inquérito. As Polícias mais os Ministérios Públicos são muito mais rápidos e competentes nas investigações e na apresentação das conclusões. Nem manchetes as últimas CPIs deram, como era comum. Quando algum parlamentar de primeira viagem cogita sugerir o desgastado mecanismo, o conselho dos mais experientes é este: “Você vai criar a CPI do ridículo.”

Sinal de alerta

Quando ocorre pequeno aumento de preços e isso assusta, é preciso lembrar: há uma geração no País que não conhece a inflação. Acha estranho quando toma conhecimento que, em 1988, atingiu os quatro dígitos, indo a 1.037,6 por cento. Piorou em 1989: nem o congelamento de preços, proposto pelo novo Plano Cruzado, impediu que subisse para 1.782,6 por cento, recorde histórico.

Manda e não pede

Não são poucos os presidentes que invejam o colega chinês Xi Jiping, que governa com plenos poderes referendados pelo Congresso Nacional do Povo. Mais: a grande potência econômica tem partido único e voz unida de comando.

No auge da Guerra Fria

Rompidas desde 1947, por determinação do presidente Eurico Gaspar Dutra, as relações comerciais entre Brasil e Rússia foram restabelecidas a 9 de dezembro de 1959. O valor das transações no primeiro ano ficaria em torno de 50 milhões de dólares, dos quais 16 milhões reservados para venda de café brasileiro.

Pedintes

Não houve uma semana, este ano, sem que governadores tenham deixado de ir mendigar em Brasília. Levaram números, apresentaram relatórios, choraram e retornaram com as mãos abanando.

Atinge a todos

Persistindo a crise financeira dos Estados, a maioria enfrentará o caos. Os tecnocratas do Ministério da Fazenda flertam com o abismo. Parecem desconhecer: não há governo federal forte com estados sem equilíbrio em suas contas.

Estão muito enganados

O governo peronista, que vai assumir amanhã a Casa Rosada, fará uma investida para que o Mercosul se converta em mão única dos interesses argentinos. Desconhecem um fato: o Mercosul precisa mais do Brasil do que o contrário.

Mudança

Os partidos se reúnem hoje e definem a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre para 2020. Pelo acordo de rodízio, a presidência caberá ao DEM.

Não dá mais

Em países desenvolvidos, partidos e candidatos não misturam feijão com eleição. É o cardápio que perpetua as más escolhas.

