13 de dezembro de 2019

Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA

A parceria do município com o Estado para reforçar a segurança pública e garantir o bem-estar da população continua obtendo bons resultados na diminuição da criminalidade.

Conforme dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta quinta-feira (12) a queda crescente, mês a mês, no roubo de veículos demonstra a consolidação do cenário de melhora dos indicadores em Porto Alegre.

De janeiro e novembro deste ano, foram 3.339 ocorrências a menos frente a igual período de 2018. O número de carros roubados caiu de 7.767 para 4.428, o que representa redução de 43%.

A maior agilidade na troca de informações, a intensificação da cooperação e o fortalecimento da estratégia de inteligência repercutiram no progresso das ações de segurança na Capital. O GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), instalado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior em 25 de abril, também teve papel importante nos resultados. O gabinete funciona como um canal de conexão entre todos os órgãos de segurança pública nas três esferas de governo atuantes na cidade.

A tecnologia é uma grande aliada no combate ao crime. Implantado em agosto de 2018, o cercamento eletrônico impactou de forma significativa na redução das ocorrências. O sistema monitora em média 850 mil veículos por dia, com um índice de alerta diário de cinco carros furtados ou roubados identificados. Desde a sua instalação, 716 veículos foram recuperados com auxílio e registro no sistema.

Na avaliação de Marchezan, o trabalho integrado entre as forças de segurança estaduais e municipais é indispensável no enfrentamento do crime. “Promovemos mudanças importantes, como dar uma postura mais proativa à Guarda Municipal como órgão de segurança. Criamos a Romu [Ronda Ostensiva Municipal] e o cercamento eletrônico, que diminuiu os furtos e roubos”, enfatiza. “Com isso, o Município contribui de forma relevante para garantir o bem-estar das pessoas e impactar na diminuição dos crimes”, acrescentou.

Tecnologia

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr Picon, salienta que a atuação conjunta proporciona informações importantes para combater quadrilhas organizadas e efetuar prisões em flagrante. “A participação das secretarias municipais, além da Segurança, são essenciais para restabelecer a ordem pública. O trabalho de inteligência do Comando de Policiamento da Capital, por exemplo, permitiu este ano a prisão de mais de 650 criminosos por roubo ou receptação de veículos”, informou.

Outra inovação é o Detetive Cidadão, funcionalidade do aplicativo #EuFaçoPoa. Com a ferramenta, é possível fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar sua situação. Quando ocorre um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema de monitoramento emite imediatamente uma notificação à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando os dados da placa, que passa a ser acompanhada em tempo real.

Para o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, a utilização da tecnologia é uma alternativa eficiente na obtenção de bons resultados. “O aporte tecnológico é um auxiliar eficaz na atuação dos policiais quando associado ao uso da inteligência. São ferramentas que permitem menos exposição dos agentes a situações de risco e economia dos cofres em tempos de carência de recursos”, avaliou.

Homicídios caem

Assim como entre janeiro e novembro o número de vítimas de assassinato no Rio Grande do Sul caiu 26,2% (queda de 2.191 para 1.616), Porto Alegre também apresentou cenário de retração. Na Capital, o acumulado de vítimas de homicídio, desde janeiro foi de 279, teve queda de 44% frente às 498 registradas em igual intervalo do ano anterior. Considerando apenas novembro, o número caiu de 29, em 2018, para 18, no mês passado.

Menos latrocínios

Entre janeiro e novembro, a retração do latrocínio em Porto Alegre foi de 23,1% em relação a igual período do ano passado, com o total de ocorrências baixando de 13 para 10. No acumulado do ano no RS, foram 65 roubos com morte e redução de 21,7% diante dos 83 casos em igual período de 2018. O número atual é menor desde 2009, quando houve 57 ocorrências.

