O governo do RS, junto com a prefeitura de Estrela, deram nesta sexta-feira (5) um importante passo para o desenvolvimento do porto de Estrela. O superintendente dos Portos do RS, Fernando Estima, participou de solenidade no Ministério de Infraestrutura para oficializar a extinção da poligonal portuária do Porto de Estrela, o que possibilitará investimentos privados na área.

