Parecer complementar da reforma da Previdência é adiado para a próxima terça

A leitura do voto complementar com algumas modificações no parecer do deputado Samuel Moreira, relator da proposta de reforma da Previdência, foi adiada para a próxima terça-feira (2), na Câmara dos Deputados. O motivo são as negociações ainda em curso para a reinclusão de estados e municípios no texto. A sessão do colegiado marcada para esta quinta-feira (27), em que seria lida a complementação do relatório, foi cancelada.

De acordo com a proposta enviada pelo governo federal, a PEC 6/19 valeria automaticamente para servidores dos estados e dos municípios, sem necessidade de aprovação pelos legislativos locais. No entanto, esse ponto foi retirado do relatório.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negocia com governadores e líderes partidários a reinclusão de estados e municípios na PEC, ainda na comissão especial. Nesta quinta, durante encontro com líderes, Maia afirmou que “O nosso limite é na terça-feira. Na terça-feira o relator apresenta o relatório e votamos na comissão especial na próxima semana, para que fique pronto [para ser votado] no plenário na semana seguinte”.

Após a votação do relatório na comissão especial, o texto será apreciado no plenário da Câmara e precisará de uma aprovação de 308 deputados em dois turnos. Caso aprovada, a proposta segue para análise dos senado

