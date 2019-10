ParkGallery recebe nova exposição a partir desta quinta-feira (31)

A ParkGallery, galeria de arte itinerante do ParkShopping Canoas, inaugura sua terceira exposição nesta quinta-feira (31), às 19h. A mostra “Outro dia | Mesmo plano”, do artista plástico Stang, tem curadoria de Vinícius Amorim.

É a primeira vez desde o começo do projeto que a ParkGallery muda de local. A nova exposição poderá ser visitada todos os dias no piso L3 do shopping. Por meio de exposições artísticas gratuitas, a galeria de arte do ParkShopping Canoas tem como objetivo democratizar a arte ao propiciar no dia a dia das pessoas o contato direto com manifestações culturais.

Neste trabalho, Stang propõe um diálogo sensível e poético entre os universos distintos que circulam a vida ao abordar o contraditório entre a sobrecarga de informação da rua, com seus excessos, e os espaços dentro dos padrões. Stang também convida o público a direcionar os sentidos e abrir a percepção sobre a rua – origem e tema recorrente de seus trabalhos –, pois todos os elementos, artísticos ou mundanos, são movidos e trazidos pelo artista por meio da sua relação com a cidade.

Com as pinturas, ele instiga a refletir sobre os planos que não costumam mudar dia após dia. Para isso, retrata pessoas sem rostos e que, de alguma forma, deixam rastros nos outros – seres que ao longo da vida todos encontrarão.

Serviço/ Park Gallery – Exposição “Outro dia | Mesmo plano”, de Stang/ Abertura: 31/10, às 19h/ de segunda a sexta, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h/ ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545), Piso L3 (em frente à Centauro).