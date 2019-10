A chefe-executiva de Hong Kong, Carrie Lam, foi obrigada a interromper seu discurso anual no Parlamento nesta quarta-feira (16) e terminá-lo em uma transmissão de vídeo. Tanto no momento em que ela entrava no Legislativo quanto durante o pronunciamento, deputados da oposição zombaram e gritaram slogans pró-democracia, o que a forçou a abandonar a fala.

Deixe seu comentário: