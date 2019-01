Passeio ciclístico comemora 23 anos da SUPRG

Neste sábado, um passeio ciclístico vai celebrar os 23 anos de criação da SUPRG (Superintendência do Porto de Rio Grande). A largada está prevista para as 10h na Estação Verão do Sesc (avenida Atlântica nº 885, Balneário Cassino). A inscrição é realizada mediante entrega de 2 quilos de alimento não perecível, que dão direito a camiseta e medalha alusivas ao evento.

