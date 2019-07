Patrick vibra com inscrição na Libertadores e se apresenta como opção para encarar o CSA

*Valéria Possamai

Inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores, o meia Patrick aparece como opção para o técnico Renato Portaluppi. Oriundo da base gremista, onde está desde os 10 anos, o jovem pode aparecer na equipe titular na partida contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde sua efetivação aos profissionais, o jogador já atuou em 18 jogos com a camisa gremista. Destaque na excursão do grupo de Transição gremista, onde marcou 3 gols, o meia retornou ao grupo profissional do tricolor e já entrou em campo em 3 jogos nessa temporada, pelo Brasileirão. Boa visão de jogo e passes qualificados, são algumas das habilidades do jogador que pode atuar como meia, ou ainda como ponta, pela sua velocidade e bom arremate.

Visando buscar espaço entre os titulares, o jovem de 20 anos comemora a inscrição na Libertadores e vê como grande oportunidade.

“Fiquei muito feliz quando soube da minha inscrição para a Libertadores. É o sonho de todo atleta disputar essa competição e, quando surgir minha oportunidade, vou aproveitar e dar meu máximo para ajudar o grupo. Só tenho a agradecer a comissão e o grupo de jogadores pela oportunidade e pelo meu crescimento dia a dia,” afirma o jogador.

O próximo compromisso do Grêmio será contra o CSA, pelo Brasileiro. A partida acontece segunda-feira (29), 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

