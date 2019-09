Paulo Victor prega respeito ao Athletico-PR mas afirma que Grêmio buscará impor jogo

*Valéria Possamai

Às vésperas da decisão contra o Athletico-PR, o goleiro do Grêmio Paulo Victor concedeu entrevista coletiva projetando o enfrentamento na Arena da Baixada, nesta quarta-feira.

Responsável por defender a meta tricolor, o arqueiro ressaltou respeito ao adversário mas destacou que, mesmo atuando fora de casa, o time precisa fazer “seu jogo”. O tricolor leva vantagem por ter vencido o primeiro jogo, por 2 a 0, na Arena.

“Temos que respeitar o adversário, mas fazendo o que temos que fazer. Tendo a bola no pé e impondo o nosso futebol. Jogando com uma camisa como a do Grêmio, é normal ser cobrado. Mas temos que estar sempre concentrados, em qualquer partida”, declarou PV.

Para desenvolver seu futebol, o time também irá enfrentar a mudança para o gramado sintético da Arena da Baixada, que deixa o jogo mais rápido, na avaliação do goleiro: “A bola fica mais viva e mais rápida, mas não podemos reclamar de nada também. Temos que ir com intuito de jogar futebol.”

Vestindo a camisa tricolor em mais uma decisão, Paulo Victor ressalta a experiência que o grupo adquiriu e união dos jogadores na busca por mais titulos. “Sabemos que o Grêmio vem sempre buscando títulos. Temos um elenco muito qualificado, mas o fator mais positivo desse elenco é a união. A gente vem desde o início do ano com decisões. É um grupo com maturidade e experiência. Quem veste a camiseta do Grêmio, sabe que vem pra brigar por títulos.”

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas