Os pedidos de recuperação judicial no Brasil cresceram 89,7% em junho sobre um ano antes, informou nesta quinta-feira (4) a empresa de dados de crédito Boa Vista. O número chega após a Odebrecht, um dos maiores conglomerados empresariais do País, ter formalizado em junho um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do País.

