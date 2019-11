Pedro Scooby sofre grave acidente em mar de Portugal: “Pior perrengue”

Pedro Scooby sofreu um grave acidente enquanto surfava em Nazaré, em Portugal, nesta quarta-feira (13). O atleta de 31 anos foi salvo por um estrangeiro chamado Sebastian. “Foi o pior perrengue que passei na minha vida. O mais perto da morte que já cheguei”, disse ele no Instagram.

Depois de surfar uma onda com mais de 15 metros de altura, o carioca foi “engolido” pela massa de água e ficou pouco mais de 1 minuto submerso até ser resgatado pelo surfista alemão Sebastian Steudtner, que pilotava um jet ski.

“Mesmo com o colete inflável eu não consegui subir. Fiquei 3 ondas embaixo da água. O Sebastian me falou que me encontrou boiando virado de costas. Eu estava desorientado. Eu não conseguia enxergar nada, mas consegui ouvir ele gritando em inglês para eu agarrar o sled, que é uma pranchinha que fica atrás do jet. Ele me levou até areia, me virou de lado para eu vomitar. E depois me levou para o carro para usar um balão de oxigênio puro para eu me recuperar”, relatou Scooby.

“Estou com uma dor nos braços, nas costas e no pulmão. Foi o pior perrengue que eu já passei na minha vida. Eu apertei a mão de Deus e voltei”, finalizou.