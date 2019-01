Peixaria Japesca prevê crescimento de 10% em 2019

O Grupo Japesca já está focado na Páscoa. No calendário do varejo, a data é uma das mais significativas para a Peixaria Japesca, que antecipa uma perspectiva de crescimento em torno de 10% para 2019.

A repaginação da tradicional loja no Mercado Público, somada a eficiência nos serviços de tele-entrega e oferta de produtos diferenciados, com cortes especiais, dão o tom ao momento de maior agressividade comercial que a empresa vivencia. O otimismo também chega com a esperança no cenário econômico, pois como salienta o CEO do Grupo, Gabriel Cunha, “chega de falar em crise. Esta palavra acabou”.

O Grupo também celebra os bons resultados de sua Rede de Temakeria, hoje com 16 lojas franqueadas em Porto Alegre e Região Metropolitana (Gravataí, Alvorada e Vale dos Sinos), tendo fechado o exercício com um crescimento real de 30% sobre o ano anterior.

