Pelo menos 43% das pessoas lembram espontaneamente de marcas quando elas se comunicam com ações de branded content

Dizem que quem não é visto, jamais será lembrado. E é uma verdade! Em um passado próximo, era a publicidade que dominava a comunicação de marcas, mas agora, a bola da vez é o branded content (conteúdo de marca).

Segundo pesquisa produzida pela IPG Media Lab e Syracuse University para a Forbes, 43% das pessoas recordam espontaneamente de marcas quando as campanhas são atreladas a conteúdo. Um bom exemplo foi a ação da Asics em parceria com a Uzumaki Comunicação, em que a corrida levou a mensagem de valorização da saúde e qualidade de vida.

Com a iniciativa “A corrida está em todos nós”, a marca convidou o Dr. Drauzio Varella e o influenciador Otávio Albuquerque [Tavião] para um desafio e mostrou que a prática da corrida está ao alcance de quem desejar.

O vídeo com o médico, comunicador e corredor de 75 anos e Tavião foi uma injeção de ânimo para quem tinham vontade de correr, oferecendo informação e inspiração ao mesmo tempo em que divulgou os tênis da marca japonesa. A campanha foi tão bem-sucedida que contabilizou mais de 2,4 milhões de visualizações, 46.432 curtidas e 13.072 compartilhamentos, além de conquistar a simpatia de muitos brasileiros.

Para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, é necessário estabelecer uma conexão genuína com o público, envolvendo um robusto trabalho de bastidores com redatores, criativos, designers e consultores médicos para validação de informações técnicas.

“As marcas querem ser lembradas, mas será que elas estão se comunicando corretamente? É preciso conhecer o público, respeitar as diferenças, oferecer algo e não simplesmente ‘empurrar’ um produto. Realizar e incentivar ações que sejam fiéis aos seus valores. A plataforma digital e a dinâmica de consumo de conteúdo obrigam a revisão dos formatos para a publicidade e o marketing. Não observar essa realidade pode comprometer a credibilidade da empresa no mercado”, destacou Jefferson Gorgulho Peixoto, Diretor Executivo da Uzumaki Comunicação.

O comportamento do público tem indicado o anseio por conteúdos reais e que toquem seus valores positivamente. Para o sucesso de uma ação, ela precisa ter uma abordagem verdadeira e que envolva as pessoas de fato. Ou seja, ativações genuínas favorecem a atração de embaixadores espontâneos para a marca e a conquista de novos adeptos.

Peixoto explica ainda que a tendência é que o branded content em Saúde ganhe mais espaço devido à atual necessidade do público de querer saber mais sobre cuidados com o corpo físico e mental, especialmente diante das fake news. Sejam consumidores de ideias, conceitos ou produtos, as pessoas estão buscando conteúdos criativos e com valores.

Ainda de acordo com os dados da pesquisa Forbes, com o mesmo índice de 43% dos que lembram espontaneamente da marca, os entrevistados afirmam que são favoráveis aos anunciantes quando a comunicação é feita por branded content.

