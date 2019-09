Penitenciária Estadual de Canoas é atingida por fogo durante a madrugada

Um incêndio atingiu a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), na noite de domingo (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Conforme a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), por volta das 22h30 detentos teriam colocado fogo em camisetas no pátio. As chamas atingiram as unidades 2 e 3 do complexo.

Logo após o incêndio ser controlado, equipes da Susepe e da Brigada Militar realizaram atos de revista nas galerias. Familiares de presos se aglomeravam na entrada do presídio, reclamando da falta de informações por parte da administração da cadeia. As famílias só deixaram o local depois de um agente ter conversado com o grupo. Segundo ele, sete detentos tiveram escoriações leves e receberam atendimento. Este foi o segundo incêndio registrado na Pecan. O primeiro foi em março do ano passado, quando detentos colocaram fogo em uma das galerias.

As imagens no vídeo abaixo mostram que o incêndio aconteceu do lado externo e que nenhum preso foi ferido por causa das chamas ou da fumaça. Os presos que participaram da ocorrência foram identificados e irão responder Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode dificultar no processo de progressão de regime.

