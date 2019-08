Pensamento flexível: evento discute novos modelos para lideranças do futuro

Com o tema “Pensamento flexível: um novo modelo para as lideranças”, o Cenex – Centro de Excelência Empresarial vai trazer a Porto Alegre quatro expoentes contemporâneos para aprofundar assuntos como neurociência, megatendências, cultural ágil e mundo startup na primeira edição do Cenex Talks, que ocorre no dia 18 de setembro, quarta-feira, das 13h às 18h, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cenextalks.com.br ou telefone (51) 2111-1060.

Um dos palestrantes é o físico norte-americano Leonard Mlodinow, autor de “O andar do bêbado”, incluído na lista de melhores livros de 2008 do The New York Times. Mlodinow vai apresentar as descobertas publicadas em sua obra mais recente, “Elástico”, em que explora o conceito de “pensamento flexível”, caracterizado por aspectos como criatividade, receptividade ao novo e capacidade de não se prender ao convencional, assim como “a propensão a confiar tanto na imaginação quanto na lógica”. Para o autor, é um jeito de pensar que não se opõe ao pensamento regrado e analítico, mas o complementa.

Para introduzir a discussão nesse dia, o CEO da EXBOSS, Alexandre Pellaes, que já foi capa por duas vezes da revista Você S.A. e palestrante TEDx, vai falar sobre megatendências. Pellaes tem mais de 20 anos de carreira e trabalhou na maior empresa horizontal do mundo, com mais de 12 mil funcionários sem cargos nem chefes. Depois dessa experiência, passou a se dedicar ao estudo de novas práticas de trabalho.

Também participa do evento o sócio da Super-Humanos Consultoria, Rodrigo Giaffredo, para aprofundar o tema da cultura ágil, que reúne uma série de conceitos e atitudes oriundos dos processos de desenvolvimento de software que foram incorporados ao dia a dia das empresas. Sua premissa é oferecer maior liberdade e responsabilidade às pessoas e dividir as entregas em ciclos menores, permitindo corrigir eventuais problemas mais rapidamente.

Outro palestrante é Sérgio Cavalcante, diretor de inovação do Grupo Cornélio Brennand, que vai explorar todo o cenário em que são constituídas as startups e como esse contexto se conecta com as temáticas dos outros painelistas.

“Todos nós vivemos em um contexto de incertezas e de mudanças cada vez mais rápidas, em que as transformações afetam diretamente o trabalho de todos os profissionais, sobretudo o das lideranças”, explica Paulo Amorim, CEO do Cenex. “Por isso, precisamos de novas formas de pensar, mais flexíveis e elásticas”.

Serviço/ Cenex Talks “Pensamento flexível: um novo modelo para as lideranças”/ 18 de setembro, das 13h às 18h/ Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre (Av. Diário de Notícias, 300)/ Inscrições e informações: pelo site www.cenextalks.com.br ou telefone (51) 2111-1060

