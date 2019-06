Pepê admite missão “difícil” em substituir Everton e aposta em dedicação para conquistar espaço no Grêmio

*Valéria Possamai

Candidato à vaga de Everton no ataque do Grêmio, Pepê admitiu em entrevista, nesta terça-feira (25), a responsabilidade de corresponder ao nível do atacante da Seleção Brasileira. Para estar à altura, o jovem aposta na dedicação durante a temporada de treinos em Viamão.

“A gente sabe que substituir um cara como um Everton, de Seleção Brasileira, é muito difícil. Mas venho buscando me dedicar bastante, aproveitar esta temporada para me dedicar cada vez mais, para que se tiver oportunidade eu aproveitar da melhor maneira”, destacou o atacante gremista.

Apesar da disputa pela posição, Pepê revelou a torcida pelo companheiro com a Seleção Brasileira, na disputa da Copa América, e disse comentou sobre o sonho de vestir a amarelinha: “Quem sabe, um dia”.

Além da preparação física, o atacante deu destaque a importância da pré-temporada para que o grupo também consiga corrigir os erros do segundo semestre. Na volta às competições, o primeiro compromisso já é o mata-mata pela Copa do Brasil, diante do Bahia, pelas quartas de final.

“Esta pré-temporada é fundamental para aprimorar a parte física, corrigir os erros. Sabemos que será um mês com bastante jogos mata-mata. (A Copa do Brasil) é uma competição que estamos acostumados jogar. Nosso grupo é qualificado, forte e dará conta do recado”, disse Pepê.

Após a primeira parte de treinamentos pela manhã, o grupo de jogadores volta os trabalhos ainda nesta tarde. A deleção seguirá em Viamão durante toda a semana e irá finalizar a preparação no CT Luiz Carvalho, na próxima semana.

