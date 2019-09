A cúpula da equipe econômica do governo ainda não definiu o substituto do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, mas busca no mercado alguém com perfil que dê continuidade à reestruturação. Por ora, ocupa o lugar o sub José de Assis Ferraz Neto. Este ano, houve redução do número de superintendências regionais de 10 para cinco. O governo justifica sob alegação de que o orçamento da RFB encolheu 30% nos últimos 10 anos e o quadro de pessoal foi reduzido devido a aposentadorias.

Pra baixo

A Receita terá redução de orçamento em 2020 – a proposta em discussão no Congresso reserva R$ 1,8 bilhão, corte de 30% nos recursos disponibilizados este ano.

Viva o jornalismo

O juiz Márcio Rothier revogou decisão judicial que censurava o Diário do Amazonas. Uma liminar impedia a veiculação de matéria sobre grilagem de terras nas florestas.

Enquanto isso…

Deu no Diário Sol de Pando, província fronteiriça com o Brasil na Bolívia: fogo destrói 4 mil hectares/hora, ou 100 mil/dia, no país vizinho. Os líderes da Europa não veem.

Renovação

O Cidadania planeja lançar candidatos ligados a movimentos de renovação política nas principais cidades do País ano que vem. Serão garimpados do Livres, Agora, RenovaBR e Acredito, que apoiaram o partido na eleição ano passado. Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Vitória, Aracaju, Cuiabá, Belo Horizonte e Vila Velha são alguns dos municípios que terão candidatos a prefeito filiados ao partido.

Ex-PPS

Será o primeiro pleito municipal que o Cidadania, antigo PPS, disputará depois de ter mudado de nome e com o apoio dos movimentos políticos.

Queimadas

Deputados do PSB e PCdoB pedem à Procuradoria-Geral da República investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por omissão ao não adotarem medidas de combate às queimadas e desmatamento.

Indígenas

Ação pede ainda que sejam investigados por “instigar violência contra populações indígenas”. A representação é assinada por Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Alessandro Molon (PSB-RJ), e pelo vice-líder da Oposição, Gervásio Maia (PSB-PB).

Policiais alvos

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2017, levantamento mais recente, registram 371 assassinatos de policiais. Ontem, viralizou pelo whatsapp vídeo que mostra tentativa de assassinato de um policial em folga. Alvo de vários tiros, ele se escondeu atrás de um poste, enquanto uma criança pequena rastejava para o portão.

Aposentado digital

O governo comemora o sucesso do premiado app Meu INSS, que tem desafogado agências Brasil afora e vem resolvendo para beneficiários, de imediato, casos que levavam dias ou semanas. O app foi idealizado por Edison Garcia, que foi presidente da entidade no governo passado.

MERCADO

Negócio$

O presidente Bolsonaro, que abrirá o evento, terá a chance de melhorar sua imagem. Executivos de grandes empresas do mundo desembarcam em São Paulo dia 10 de outubro para discutir o ambiente de negócios e as oportunidades de investimentos no Brasil. Vão participar do Fórum de Investimentos Brasil 2019. São esperados diretores da OCDE, Bayer, UPS, Boeing, Azul, IBM e JP Morgan, entre outros.

Novo BRB

Paulo Henrique Costa, o novo presidente, em oito meses tirou o Banco de Brasília das páginas policiais e o cravou nas de Economia da mídia. O BRB, que já registrou alto lucro líquido no semestre, deu pontapé para a sua nacionalização. Lançou ontem a contratação de crédito com correspondente digital. Prevê dobrar o lucro da Financeira.

ESPLANADEIRA

# A TIM reuniu na quinta 150 líderes da companhia no evento Compliance Day, no qual foram discutidas ações para reforçar as políticas de governança corporativa.

