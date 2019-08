O peso da Argentina despencou 30,3% nesta segunda (12), para o recorde de 65 por dólar, segundo operadores, após o desempenho pior do que o esperado do presidente pró-mercado Mauricio Macri nas eleições primárias do país. O movimento acontece depois que o candidato de oposição Alberto Fernández dominou as primárias com uma margem maior do que a esperada de 15,5%.

