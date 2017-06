Pesquisa destaca produtos da Fritz & Frida

Três produtos da Fritz & Frida foram citados na 45ª Pesquisa Sobre Reconhecimento de Marcas, da revista paulista Supermercado Moderno. De acordo com a publicação especializada, a marca foi lembrada por lojistas do Sul do País como uma das mais vendidas em três segmentos de alimentação: farofa pronta temperada, pipoca de micro-ondas e feijão.

Neste ano, o estudo contou com a participação de 2.274 varejistas de todo o País. Realizado de junho a novembro de 2016, a pesquisa mediu o índice de lembrança em relação às marcas. Os varejistas apontaram em questionário as três marcas de cada segmento, que acreditam ser as mais vendidas em suas lojas, em ordem de importância. Após receber os formulários preenchidos, a revista ranqueou as marcas de cada segmento conforme a ordem em que foram apontadas.

