Pessoas em situação de rua receberão abrigo e um jantar no Gigantinho nesta sexta

O Sport Club Internacional, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, lança uma ação inédita para aquecer e alimentar moradores de rua da Capital. O projeto acontece em conjunto com a Campanha do Agasalho “Esquenta Porto Alegre” e conta com o apoio dos Cozinheiros do Bem.

Nesta sexta-feira (5), o ginásio Gigantinho servirá como abrigo para a população em situação de rua. No local, serão oferecidos cobertores, colchonetes e jantar, preparado pelas torcidas organizadas do clube. O ginásio estará aberto das 19h às 21h de sexta-feira para receber os acolhidos. Inicialmente, haverá capacidade para 300 pessoas, praticamente dobrando as vagas oferecidas hoje na Capital, que totalizam 355.

De acordo com a previsão do tempo, a noite mais fria do ano até agora acontecerá nesta sexta, e, por essa razão, o movimento espera atender os mais necessitados. O clube se inspirou na iniciativa realizada pelo clube argentino River Plate, que abriu o estádio Monumental para abrigar pessoas em situação de rua esta semana.

Durante o projeto, também estarão sendo recolhidas doações de colchões e cobertores, no portão 1 do Ginásio. “O Clube do Povo tem espírito solidário, essa é nossa essência. O Clube, desde sua origem, está de portas abertas a todos, sempre olhando pelas minorias e os mais necessitados”, afirmou Marcelo Medeiros, presidente do Inter. O vice-prefeito da capital, Gustavo Paim, acredita que este será “um golaço para quem mais precisa”.

Para abrigar as pessoas com segurança, o Inter obteve a liberação de todos os alvarás necessários. O Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do ginásio também está em dia.

